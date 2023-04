Dani Mateo da la bienvenida a Valeria Ros, Miki Nadal, María Gómez e Iñaki Urrutia a este programa de Zapeando de inicios de la Semana Santa y se interesa por qué van a hacer estos días festivos y si se van a ir de vacaciones, como Valeria Ros, que este martes coge un vuelo con destino Santorini.

Pero Miki Nadal le devuelve la pregunta: "Tú procesiones pocas, ¿no?", le dice, a lo que el catalán responde: "No me sacan". Es entonces cuando le recomienda que vaya a Cuenca porque sale una que le va a gustar: "Ve a la de Los Borrachos", espeta provocando las risas en plató.

"La que me gusta también a mí es la de San Genarín", responde Dani Mateo, y le asegura que "es muy buena". "Yo es que he ido a procesiones, pero me han echado", comenta el catalán con sus compis de Zapeando, y provoca las risas de sus compañeros y del público. Y tú, ¿dónde vas a ir esta Semana Santa?