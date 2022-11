Vanesa Martín acude a Zapeando para presentar su nuevo disco 'Placeres y pecados', que sale este viernes 25 de noviembre a la venta. Pero, "¿hay algún placer que no sea pecado?", pregunta Valeria Ros a la cantante, que no duda en responder: "Para mí no existe el pecado". Aunque si tuviera que decantarse por algo sería "el mal sexo, no valorar la comida o perder tu propia identidad".

Además, aprovecha la ocasión para hacer un alegato a favor de los placeres: "Placeres todos y más. Los que vengan". Puedes escuchar los mejores momentos de la entrevista de Vanesa Martín en Zapeando en el vídeo principal de la noticia.