Tirarse pedos delante de la pareja: el divertido debate en el plató de Zapeando sobre los inicios de las relaciones

¿Qué tienen en común Iñaki Urdangarin, Kim Kardashian y Ana Guerra? Que todos están empezando nuevas relaciones de pareja. Por eso, Dani Mateo les pide que estén atentos a este vídeo en el que los zapeadores reflexionan con Ana María Simón y Paula Arcila sobre cuándo hay que quitarse la careta en una relación.

Y es que "no hay nada más estresante que una primera cita", destaca Dani Mateo, que afirma que "los primeros momentos de una relación" siempre hay estrés. "A mí no me lo parece", explica Cristina Pedroche. ¿Alguno no se ha mostrado como es para no romper la magia del enamoramiento? En el vídeo, los zapeadores reflexionan sobre tirarse pedos delante de tu pareja. "El primero suele ser accidental", afirma Ana María Simón, pero ¿qué opina el resto?

