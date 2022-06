Dani Mateo presenta en el vídeo principal de esta noticia las confesiones de algunos españoles sobre cómo la han liado parda después de confundirse de grupo de Whatsapp. ¿Tienen los españoles grupos de Whatsapp paralelos en los que se dedican a criticar a otros grupos?

"Con jefe, sin jefe, con un compañero que te cae mejor... esto me va a venir un marrón muy grande encima", afirma un chico tras confesarlo. Por otro lado, un joven confiesa que, incluso, tiene un grupo de fútbol y han creado otro paralelo para hacer un viaje a Salou: "Algunos no están metidos porque no nos interesa que vengan, ahora que se enteren". Descubre estas y otras confesiones en el vídeo principal de esta noticia, donde también confiesan las meteduras de pata que han cometido al mandar fotos, mensajes o capturas de pantalla a personas equivocadas.