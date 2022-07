Ana Peleteiro, la medallista olímpica y "una persona más maja que las pesetas", según Dani Mateo; conecta en directo con Zapeando para hablar sobre cómo le pidió matrimonio su chico, el atleta francés Benjamin Compaoré: "Fue totalmente por sorpresa", confiesa.

La atleta y su pareja se encontraban en Estrasburgo cuando él le sorprendió con un anillo: "Nos habíamos ido de cita romántica y, cuando llegamos a la catedral, nos encontramos con mi cuñado. A mí me la coló perfectamente cuando me dijo que estaba ahí comprando unos souvenirs para unos amigos", cuenta en esta entrevista. De hecho, al verle lo único que hizo fue pedirle una foto de cuerpo entero frente al monumento porque solo tenían selfies: "Le pedimos que nos hiciera una foto y, cuando me giré, vi al otro de rodillas. Casi me da un parraque".

A pesar de todo, Ana Peleteiro confiesa que le habría gustado que su chico lo hiciera de otra manera: "En petit comité". Puedes ver la entrevista al completo y otras anécdotas que cuenta sobre su pedida, en el vídeo principal de la noticia.