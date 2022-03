Dani Mateo, Lorena Castell, María Gómez, Quique Peinado y Miki Nadal analizan en este vídeo desde el plató de Zapeando el bofetón de Will Smith a Chris Rock tras la broma en referencia a la alopecia de su mujer Jada Pinket-Smith"Will Smith se estaba riendo del chiste que les acababan de hacer a Javier Bardem y a Penélope Cruz", recuerda Dani Mateo, que se pregunta: "¿Si es a otro sí está justificado, pero a ti no?". "Se le va y casi me da más miedo el momento desde el asiento", afirma el presentador del programa mientras María Gómez explica que hay una cosa que le "chirría".

"Esa sensación que hay de que él como hombre de Jada tiene que salir a defenderla, hubiera entendido más que ella se levantara a decirle algo"; explica María Gómez, que critica que "eso de que el macho tiene que defender a la hembra chirría en el momento que vivimos ahora". "Ganó el Oscar a mejor actor y en su discurso se disculpó porque dijo 'sorry'", recuerda María Gómez, que, sin embargo, manda un tajante mensaje a Will Smith sobre sus palabras machistas: "Nosotras nos protegemos solas, tú no eres el matón de nadie, ni siquiera de tu mujer". "Es un discurso peligroso porque dice que lo hace en nombre del amor, y que uno cuando puede estar enamorado puede hacer cualquier cosa", destaca Gómez, que afirma que es "un mensaje tóxico".