Un hombre ha conseguido hacerse viral gracias a una operación de hombro. Y no ha sido precisamente porque su operación se deba a una aparatosa caída o un procedimiento innovador para curar su dolencia, sino por su estado al salir de la anestesia tras su operación.

Su mujer es la encargada de recogerlo en el hospital y, al ver el estado en que se encuentra su marido, procede a grabarlo para dejar constancia de ello. El hombre la mira extrañado como si no supiera quién es. "¿Qué haces aquí?", pregunta el hombre. Ella le explica que le ha ido a recoger tras su operación.

El hombre la sigue mirando extrañado a lo que la mujer le pregunta si sabe dónde vive. Él no contesta pero ella le calma diciéndole que no se preocupe, que viven juntos. "¿Estamos casados?", pregunta entonces. "Sí", contesta ella. "Eres preciosa", responde el hombre. La mujer le agradece el cumplido y, además, le pregunta si recuerda que tienen dos hijas. No te pierdas las imágenes en el vídeo principal.