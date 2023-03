Juan y Medio ha contado en el programa 'Tres puertas' que presenta María Casado, la "impresionante anécdota el día del entierro de su padre", explica Iñaki López a sus compis de Zapeando, a los que asegura que tenía todos los ingredientes para haber sido un "dramón", pero él lo ha convertido en "una joya del humor negro".

Y, es que, el día que fueron a recoger las cenizas de su padre se dieron cuenta de que la señora que les entregó las cenizas le dio las de un portugués: "Se equivocó", y explica a la presentadora que se dio cuenta porque "ponía Joao y el apellido de mi padre".

En ese momento cuando le preguntó: "¿Tú sabías que papá era portugués?". A lo que él no dudó en contestar: "No digas nada porque de muchas personas se descubre las cosas cuando mueren", recuerda que le dijo. A esto se suma que a la señora que le había entregado las cenizas, "que se iba a morir por la metedura de pata", recuerda le dijo: "No se vuelva loca que voy a enterrar a Joao". Pero, ¿qué pasó con las cenizas de su padre?