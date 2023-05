Un hombre visita el programa 'Dos de tarde', en la televisión de Extremadura, para buscar el amor y se ve sorprendido por la pregunta de Luisa, una pretendienta que llama para conocerle. "¿Estás soltero?", se interesa, por lo que el presentador interviene entre risas: "Si estuviera casado, sería muy poco inteligente de su parte venir a un programa de televisión".

Así que ella, extrañada, insiste: "¿Por qué no te has casado?". Y Jesús le explica que "no ha surgido". Pero Isabel Forner cree que "va a hacer daño", que añade que solo le ha faltado decir que si no lo ha hecho, "por algo será".

Aunque esta no es la única conversación desconcertante, pues otra señora llamada Gloria Isabel se encuentra con un pretendiente "muy exquisito", señala María Gómez. Quiere saber si está divorciada o viuda, si tiene hijos y si está o no jubilada, pero cuando da los detalles, la respuesta de Tomás es recurrente.