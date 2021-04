Una señora ha protagonizado un emotivo momento en el programa de Juan y Medio tras haber encontrado a un novio.

"Estoy contenta porque me ha salido un hombre y se porta muy bien conmigo. No lloro nunca pero hoy se me saltan las lágrimas. Si la cosa no va bien pues ya me verás otro día aquí", ha dicho la señora entre lágrimas.

"Tú ven cuando quieras y que sepas que todos vamos a estar pendientes de tí", le ha respondido de forma cariñosa Juan y Medio.