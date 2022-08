La consecuencia de que los osos pasen cada vez más tiempo en las poblaciones es que ya han aprendido hasta a "abrir las puertas", destaca Paula Púa, que ha encontrado un vídeo en las redes sociales en el que se puede ver cómo un hombre es sorprendido por uno de estos animales. "Se le metió hasta la cocina", informa la nueva colaboradora, "y no le llevó ni cervezas".

"Vete de aquí. ¡Fuera!", se escucha decir al protagonista de este viral, que no se cansa de insistir al animal para que le deje en paz: "Lárgate amigo en esa dirección". Y lo que no se esperaba es que acabara haciéndole caso. "¡Qué cuajo tiene ese chico!", expresa Paula Púa, "lo dice como si fuera un gatito". Puedes ver la reacción viral de este hombre, que logra echar a un oso de la cocina de us casa a gritos, en el vídeo principal de la noticia.