"Hemos visto a bebés con habilidades muy curiosas pero a ninguno como esta", afirma Dani Mateo para presentar este vídeo viral en Zapeando. Una bebé es la responsable de decidir qué velas aromáticas comprar o no para su casa. Su habilidad para detectar cuáles huelen bien y cuáles no es instantánea, por eso sus padres no dudan en dejar que ella elija.

"Estás lista para oler unas velas?", le pregunta su madre, y, a continuación, le acercan una vela aromática. La niña la huele rápidamente y emite su juicio, como si de una crítica de olores se tratara.

Lorena Castell, que no da crédito a la habilidad de la pequeña, y bromea: "Siendo tan bebé, si le dan a oler la vela con olor a vagina, creo que la niña no diría ni sí ni no, diría: casa".