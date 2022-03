Lorena Castell muestra en Zapeando un nuevo vídeo del canal de YouTube Terapia de Recreo. En él los niños reflexionan sobre algo tan abstracto como es la amistad y cómo se construye. "¿Cómo puedo conseguir amigos?", pregunta el entrevistador veinteañero a una niña y ella le contesta: "Tienes que decir hola a alguien y luego le preguntas cómo se llama. Después empezáis a hablar y os hacéis amigos". Tras hacer la prueba y poner en práctica las palabras de la peque, el joven le pregunta: "¿Ya somos amigos?" y la niña, divertida, le contesta con un contundente "¡NO!".

Por otra parte, el entrevistador de este canal conoce a una niña "famosa", como bien se describe ella misma, y a un niño bastante sabio que reflexiona sobre lo que es una buena amistad: "No intentéis forzar la amistad, dejad que pase de manera natural", comenta a cámara tras explicar que "la definición de un mal amigo es alguien que te pregunta si quieres jugar con él y le dices que no y te dice: Hazlo o no seré tu amigo nunca más".

En el vídeo principal de la noticia te mostramos la reacción de los zapeadores a las sabias palabras de este peque, como las de Lorena Castell, que asegura que "Hemos conocido a un futuro experto en inteligencia emocional y a una nueva Kardashian".

La divertida definición de una niña sobre lo que es la historia

"Los dinosaurios básicamente evolucionaron en pollos y cosas así. Algunos de los pollos y pájaros evolucionaron en monos y después los monos fueron cambiando todo el rato y después se hicieron humanos", no te pierdas la divertida explicación de esta niña sobre lo que es la historia.