Ibai Llanos ha entrevistado para su canal de YouTube a la pareja de moda, Rosalía y Rauw Alejandro, que han presentado su nuevo proyecto en común. Pero, además, durante su charla han mostrado al streamer su nueva prueba de amor: el tatuaje que se han hecho juntos.

"Esto me lo escribió Rosi en la barriga y me lo he tatuado", confesaba el cantante, que acto seguido mostró al entrevistador el tatuaje que se había hecho para homenajear a su pareja. Y lo mismo hizo ella, que demostró que también se había tatuado el nombre de su chico.

"Es muy bonito", expresaba Ibai Llanos. "Y sencillo", puntualizaba Rauw Alejandro. Puedes ver la prueba de amor de la pareja de moda en el vídeo principal de la noticia, donde Dani Mateo plantea otra teoría de por qué se han tatuado sus nombres.