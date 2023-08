Tras ver el cambio de estilo radical de un joven, que decide incluir en su peinado unos noodles, Gakianpropone hacerlo en Zapeando. "¿Podemos hacerlo nosotros?", pide a producción, a los que muestra el pelo tan largo que tiene: "Podríamos hacer una cosa guapísima". Y todo esto sin parar de moverse con la silla de un lado para otro.

"Me encanta Gakian moviéndose y el cámara que no le puede pillar", comenta Maya Pixelskaya, que no puede evitar reírse de la situación.

"Hugo ha pedido una bajapor estrés desde que Gakian está aquí", suelta en tono irónico Quique Peinado, que bromea con que ni sus "dos chiquillas pequeñas" lo han conseguido. "Esta persona le estresa más".