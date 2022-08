"A algunos sé que os cuesta entender los anglicismos que se cuelan todos los días en nuestro idioma", destaca Lorena Castell, que afirma que estas personas no están solas. Para muestra, la presentadora de Zapeando enseña el email que ha escrito un jefe de ventas que lleva dos años en la empresa ha escrito a un comercial que tiene 23 años de antigüedad en la empresa.

En él, el joven pone palabras escritas en rojo como "sell-out" o "sell-in", a lo que el comercial le responde tajante: "No tengo ni p*** idea de qué quiere decir eso. Ya te comenté un día que no me andes con estas caralladas. Dímelo en castellano". ¿Están los zapeadores a favor de la vieja escuela o hay que adaptarse? Puedes ver en análisis de los zapeadores sobre este correo, que ya se ha vuelto viral en el vídeo principal de esta noticia. Un choque de trenes entre la vieja escuela y la moderna.