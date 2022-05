"Hablemos de Rosalía", destaca Dani Mateo al arrancar Zapeando. Y es que el presentador muestra en el plató las imágenes virales de la artista española posando con la nueva colección de la ropa de lencería y trajes de baño de Kim Kardashian. 10 minutos después de publicarse ya tenía más de 500.000 likes.

"Me gusta mucho, pero me da la impresión de que ha comido oreo", destaca Valeria Ros al ver los diamantes que lleva en la boca Rosalía. "Me cuesta verlo como algo artístico", insiste la zapeadora. Puedes ver el análisis al completo de los zapeadores sobre estas imágenes de Rosalía en el vídeo de arriba.