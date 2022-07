A algunos famosos les da por rememorar sus primeras veces en verano, como es el caso de Shakira. Sus fans han publicado en Tik Tok la reacción de la cantante cuando ve por primera vez un móvil con cámara "allá por el año 2002", explica Santi Alverú a sus compis de Zapeando.

"No me lo puedo creer", se la escucha decir en este viral, al tiempo que coge el aparato entre sus manos y pregunta a la mujer: "¿Dónde se consigue esto?". Pero, aunque en un primer momento lo quería para ella, parece que se lo piensa un poco mejor: "No funciona en América, ¿no? Gracias a Dios, porque imagina a todos los paparazzis así", le decía a la dueña del móvil con cámara mientras apuntaba con él. Puedes ver este viral momento en el vídeo principal de la noticia.