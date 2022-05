Dani Mateo somete a Miki Nadal en el plató de Zapeando a una pregunta heavy de un espectador: ¿quién miente más en redes sociales? El zapeador coloca en primera posición a Valeria Ros, con quien bromea sobre su uso en redes sociales: "Se enciende la cámara y cambias, pero en el fondo mientes mucho".

Tras ella, el presentador posiciona a Dani Mateo. "No es que mienta en redes, pero miente cuando dice que no le afecta lo que le ponen", afirma Miki Nadal, que coloca a Quique Peinado tras Dani Mateo. "Pues con los líos en los que me meto", responde Quique Peinado refiriéndose a todas las opiniones que pone en redes sociales. "Quique no miente, lo que pasa es que no sabe que está equivocado para todo lo que pone", afirma Miki Nadal. Un comentario que provoca las risas del plató como puedes ver en el vídeo, donde también puedes descubrir en qué posición coloca a Cristina Pedroche. ¿La pondrá última?