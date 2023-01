Nada más arrancar Zapeando, Dani Mateo afirma que "Lorena debe de ser la única mujer de España que no conoce al rey Gaspar de la cabalgata de Madrid". "Es que no he visto ni una imagen, lo voy a buscar en Google", afirma la zapeadora mientras saca su teléfono móvil de debajo de la mesa.

"Dad plano a Lorena porque quiero ver su reacción", insiste Dani Mateo mientras se puede ver cómo Lorena Castell busca en su móvil una foto del rey Gaspar. Descubre su divertida reacción al ver la imagen en el vídeo principal de esta noticia.