Santi Alverú vuelve a poner a prueba, una vez más, al Chat GPT. En esta ocasión ha preguntado por información de María Gómez: "Ostras, no ha dado ni una", espeta ella después de leer la presentación de la inteligencia artificial. "¿Pero es cierto que tienes un nombre complicadísimo y María Gómez es tu nombre artístico?", pregunta Quique Peinado, a lo que ella responde que "sí": "Mi apellido es García de la Banda, que en realidad no era así, pero mi abuelo, para que no se perdiese el de mi abuela, decidió unirlos".

"¿Me estás diciendo en serio que como nombre artístico elegiste María Gómez?", pregunta Dani Mateo, que asegura que es "como si te llamas Chenoa y artísticamente te llamas Maria Antonia". "¿Puedo responder por alusiones?", pide la humorista, que no duda en tirar de la foto de Dani Mateo el día de su graduación.

"Llamad a Marian de producción", sorprende Dani Mateo en mitad del directo, y le pide: "Cógeme un billete de tren a donde sea, por favor". Puedes ver este divertido momento en el vídoe principal de la noticia.