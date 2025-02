La 'quiniela' de Alberto Rey para los Goya: estos son sus favoritos a mejor actor, actriz y película

El experto en cine de Zapeando, Alberto Rey, hace su particular 'porra' para los Goya que se celebran este fin de semana. En este vídeo, desvela sus candidatos para alzarse con el cabezón a mejor actor, mejor actriz y mejor película.

Una semana más, Alberto Rey repasa lo más destacado de la actualidad cinematográfica, centrada en la polémica con Karla Sofía Gascón, así como los estrenos de la semana, donde destaca 'María Callas' con Angelina Jolie.

Este sábado se celebra la gala de los Premios Goya 2025 y, como no podía ser de otro modo, el experto en cine deja sus favoritos en tres de las categorías principales. En la primera, mejor actor, no tiene dudas: Eduard Fernández, del que dice que "compite con una película porque no puede competir por dos, así que va a ganar sí o sí".

En la categoría de mejor actriz, se decanta por Carolina Yuste, porque "la gala va a tirar por celebrar un taquillazo y ella es una estrella en potencia". Sobre la mejor película, también apuesta por 'La infiltrada', lo que significaría "reconectar con el público dando premios a películas que ha visto".