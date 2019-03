Queremos que salgas en la cabecera del programa 100 de 'Zapeando'

ENVIA TU VÍDEO BAILANDO 'HAPPY' DE PHARRELL WILLIAMS

Estamos preparando nuestro programa número 100 y para celebrarlo queremos que tú salgas en la cabecera. Grábate bailando 'Happy' de Pharrell Williams y súbelo a 'Vine' o 'Twitter' con la etiqueta #Zapeando100. Si no tienes la música no importa, tú menéate que nosotros te ponemos la música. Puedes bailar como te dé la gana, no importa tu edad ni si estás en forma o no, da igual que seas arrítmico o el amo de la pista; lo que queremos es que bailes para 'Zapeando' para que salgas en la cabecera del programa 100.