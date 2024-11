La presentadora de 'Conexión Extremadura', Sara Bravo, ha protagonizado un divertido momento a cuenta de la sección de cocina del programa. Pedro, el cocinero del programa, estaba elaborando una receta y, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, explica a la presentadora que le gusta más la pimienta negra recién molida.

"¿Y cómo es recién molida?", pregunta Sara. "Así, del molinillo", explica el cocinero, mostrándole el utensilio que está utilizando, "es en grano y la mueles". La presentadora coge el molinillo, sorprendida, y pregunta si no viene ya lleno de pimienta. "Eso lo lleno yo", aclara Pedro.

El cocinero muestra a Sara cómo se abre el molinillo para que conozca un poco más el utensilio. "Ah, le echas aquí una pimienta que no es la del bote", le dice ella. "No te entiendo, Sara", responde Pedro, y le muestra el interior del molinillo donde están los granos de pimienta.

Sara decide mostrar los granos de pimienta al público del programa pero, al ver las caras de todas las personas que están en el público afirma: "La única que no se ha enterado soy yo". "Pobrecita", afirma Cristina Pedroche después del momento vivido por Sara, "cuando se entere que el café también se muele y no viene en cápsulas, va a flipar".