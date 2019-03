Cristina Pedroche: "Yo voto al 'pedetes'. Me gusta que la gente sea natural"

FINALISTAS AL MEJOR CONCURSHOWMAN DEL AÑO

'Zapeando' no cierra por vacaciones y como un verano no es un verano sin los premios del programa arranca la competición para elegir lo mejor de la temporada 2014-2015. En la primera categoría, 'El mejor concurshowman del año', participan por llevarse el premio 'Nuel, Ma…nuel', concursante de 'Ahora Caigo', '¡Ay! Que no me quiero ir', nominado al que se le escapó un 'pedete' antes de caerse por la trampilla y Concha, una participante que se pasó con la cafeína en 'La Ruleta'.