'Hardballing' es un nuevo término que consiste en ser sincero y explicar las expectativas que tiene cada uno, incluso, antes de la primera cita. Por ejemplo, si se busca una relación seria o no. Los zapeadores analizan este nuevo concepto en plató junto a las presentadoras Paula Arcila y Ana María Simón.

¿Cuántas veces han mentido en una primera cita para quedar bien? "De 10, 9 veces", destaca Lorena Castell, que afirma que "llega un punto", eso sí, ,"en el que no": "Eso lo haces cuando eres más joven que todo te impresiona más, pero cuando llegas a una edad sabes lo que quieres y lo que te gusta y si no le gusta que se quede en su casa". Además, los zapeadores reflexionan sobre el sexo casual. "Si te estás enganchando a esa persona, ese sexo casual no te conviene", explica Lorena Castell, que afirma que prefiere no tener sexo a estar enganchada a alguien. Puedes ver el debate al completo en el vídeo arriba.