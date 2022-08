Los zapeadores vuelven a enfrentarse a las preguntas heavies de los espectadores. En este caso es Quique Peinado a quien le toca responder con total sinceridad qué compañero de mesa se aprovecha más de la fama. "Lo tengo clarísimo", dice nada más levantarse, "la que más es Lorena Castell".

El colaborador de Vallecas, en un ataque de sinceridad, confiesa que la catalana "no ha pagado por nada en su vida. Jamás". Unas palabras con las que Lorena Castell no está de acuerdo y que rebate: "Eso no es verdad", asegura, pero aprovecha para "decir una cosa": "Me voy a hacer una escapadita en septiembre y todavía no tengo a nadie que me quiera pagar el viaje. A ver si alguna agencia me lo quiere pagar".

"¿Sabéis lo triste?", pregunta Quique Peinado, "que funciona y se va a ir gratis. Yo, como un desgraciado al que no invitan a nada, voy a ver a grupos que conozco y les pago la entrada". Puedes ver el ranking al completo de Quique Peinado y el motivo por el que coloca a Isabel Forner en segundo lugar tras Lorena Castell en el vídeo principal de la noticia.