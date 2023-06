Dani Mateo señala que la tragedia del Titanic y la desaparición del sumergible Titan mientras se dirigía hacia el punto donde se encuentran los restos del transatlántico hacen pensar a los más escépticos la posibilidad de que exista una maldición. El documentalista y escritor Sergio Ansias, experto en este famoso barco, cree que "tuvo muy mala suerte", pero "ha habido 111 años para generar todo un folklore alrededor de él".

Este indica que si a este hecho se le añade la desaparición de un submarino con gente adinerada como pasajeros que viajaban a ver el pecio "no se puede no relacionar el mal augurio de este submarino con el mismo final del barco al que va a visitar", aunque explica que la unión es circunstancial: "No creo que se llegase a una maldición".

El escritor desvela, además, algunas de las leyendas que giran alrededor del naufragio del Titanic como la del número maldito que se había asignado al casco del barco o la que habla de la influencia de una momia en la tripulación, que provocó el hundimiento.