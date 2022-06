Dani Mateo destaca que hay muchos trucos que se usan contra el calor y, para abrir los ojos sobre este tema, conecta en directo con Aníbal Bueno, fotoperiodista y guía de viajes que ha viajado a lugares con temperaturas extremas. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal con este calor? ¿por qué nosotros vamos de corto y vestidos de blanco y en el desierto van de negro y de largo?

Aunque el fotoperiodista explica que las condiciones no son las mismas porque en el desierto son más extremas al tener más humedad y no haber sombras, también destaca que es conveniente allí ir de largo para que la piel no tenga una exposición directa al sol. Sobre el calor, Aníbal también desmonta otro mito: "Aunque parece que el color negro nos calienta más porque absorbe más radiación solar y está más caliente la prenda, el color negro absorbe el calor de nuestra cuerpo mientras el blanco rebota en nosotros mismos". Descubre más trucos sobre la ropa en el vídeo principal de esta noticia, donde explica que es un error ingerir helados para refrescarnos.