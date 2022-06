Roberta Blue es una norteamericana que gana 10.000 dólares al mes vendiendo "sus uñas, agua de baño usada, vello de las axilas y bastoncillos de las orejas usados", informa Cristina Pedroche a sus compañeros de Zapeando. Pero no solo vende esto, con lo que "más dinero gana" es con la venta de "calcetines, ropa interior y medias usadas".

Las reacciones no han tardado en producirse en el plató del programa, mientras que la colaboradora de Vallecas asegura que no entiende "lo de las uñas", María Gómez opina que no están "viendo la oportunidad de negocio". Una respuesta que extraña a los zapeadores, tal y como puedes ver en el vídeo principal de la noticia. Y tú, ¿lo harías?