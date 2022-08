El look que escogió Rosalía para grabar el videoclip de 'Despechá' sigue dando mucho de qué hablar. Tanto, que Josie se ha visto en la obligación de responder a la pregunta que todo el mundo se hace: "Los mini shorts desabrochados, que tanto se llevaban en los 2.000 y a los que llamaban los antigases por razones obvias, ¿van a volver a ser tendencia?", dice Quique Peinado.

"Nunca se han ido", responde el experto en moda, que se atreve a decir que "nos van a colar estos pantalones en invierno con doble cinturón y en otras texturas". Y, aunque no le emocione demasiado esta prenda, confiesa que el estilismo de Rosalía en su nuevo videoclip es de "sus mejores looks, porque es una evolución de su estilo colegial": "Esto es mucho más interesante porque Rosalía encanta sin nada. Es mucho más interesante verla en crudo. De hecho, así, 'despechá' me parece lo más", opina Josie. Puedes ver su valoración al completo en el vídeo principal de la noticia.