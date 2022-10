Lorena Castell y Normal Duval siguen protagonizando los enfrentamientos más tensos de Masterchef Celebrity. En este vídeo, Duval decide abandonar las cocinas tras los gritos de Lorena, y ésta debe salir en su busca.

Miki Nadal, que junto a Juanma Castaño fue el que decidió las parejas, también se llevó un regalo de los jueces: un pequeño delantal para su Galatea, la hija que está esperando junto a su pareja, Helena Aldea. "Estamos en la última semana, si la semana que viene no vengo es que ya estoy dándole al biberón", destaca Miki Nadal, que afirma que tiene avisado al programa de que cuando falte "llamen a Iñaki Urrutia". "Se me pone cara de 'preñao'", destaca el zapeador al hablar de su hija. "Estaré en el parto, yo me hago selfies porque soy el único que no tiene nada que hacer allí", bromea el zapeador en este vídeo.