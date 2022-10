"Cumplida la semana 41 ha decidido venir a este mundo a las 8 y 12 minutos de la mañana". Así confirma la noticia del nacimiento de la pequeña Galatea su feliz padre, Miki Nadal. A través de un comunicado y una foto, en la que se puede observar a la recién nacida durmiendo en una cuna con su nombre escrito en una etiqueta, el colaborador de Zapeando ha hecho público a través de su cuenta oficial de Instagram la llegada al mundo de su segunda hija, la primera que tiene en común con su actual pareja Helena Aldea.

En su comunicado, Miki ha dedicado unas bonitas palabras a su prometida. "Helena se ha portado como todas las madres, con inmensa fuerza y amor en un momento tan mágico como dar a luz a un bebé. Te quiero, Helena y te admiro", confiesa. "Su hermana mayor Carmen está radiante y yo feliz de tener otra niña porque el futuro es una niña y las niñas son el futuro".

El cómico esperaba con ilusión la llegada de la pequeña Galatea y. "Lo mismo tiene que irse Miki Nadal a mitad de programa porque está naciendo su hija", advertía entonces Lorena Castell. Pero el colaborador no tendrá que abandonar hoy el plató en mitad de la emisión, porque

"Estamos en la última semana, si la semana que viene no vengo es que ya estoy dándole al biberón", anunciaba en directo el pasado 4 de octubre. "Se me pone cara de 'preñao'", destacaba el zapeador al hablar de su hija. "Estaré en el parto, yo me hago selfies porque soy el único que no tiene nada que hacer allí", decía hace apenas 10 días en este divertido momento de Zapeando.

La familia de Zapeando y todo el equipo de laSexta le deseamos a la feliz pareja, a la pequeña Galatea y a su hermana Carmen toda la felicidad del mundo.