Miguel Bosé ha visitado este jueves El Hormiguero y ha hablado con Pablo Motos de todo, del amor, pero también de salud. "Se pusieron serios", comenta Miki Nadal. Y, es que el cantante explicó cuál fue el problema que le ha llevado a perder la voz y cuanto le tardaron en diagnosticarle.

"Me habían detectado una sinusitis crónica", explicaba durante su entrevista. Sin embargo, con el tiempo los médicos le dijeron que ese no era el verdadero problema de la pérdida de su voz, sino que se lo había provocado la "infección" de una muela: "Resulta que para ponerme un implante me taladraron el hueso y por ahí, poco a poco, fueron entrando residuos y el tiempo se transformó en una infección", explicaba.

De hecho, esta infección le llegó incluso a afectar a los intestinos. En el vídeo principal de esta noticia puedes escuchar la intervención de Miguel Bosé en El Hormiguero.