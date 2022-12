Heidi Klum ha protagonizado una campaña de publicidad en ropa interior junto a su hija Leni y está siendo criticada porque la acusan de sexualizar a su hija y comportarse como una adolescente, ya que en el anuncio "da saltitos" y hace "bailes", describe Cristina Pedroche a sus compañeros de Zapeando, a quienes aclara que "la hija es modelo y es también mayor de edad".

Al verlo, Josie no puede evitar reaccionar: "La polémica está en las mentes que están criticando esto. No entiendo lo raro. Lo único raro es lo fea que es la campaña", aprovecha para criticar, en especial, el escenario y el fondo que han utilizado para el shooting. "Es una cuestión de estética lo raro que ha quedado", comenta, y defiende una vez más que la gente no se puede "escandalizar de esto" porque "es lo más normal del mundo". Puedes ver la defensa de Josie a la campaña de publicidad de Heidi Klum y su hija en el vídeo principal de la noticia.