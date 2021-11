Dani Mateo presenta en el plató de Zapeando a Isabel Forner, quien realiza un gesto que llama la atención del presentador. "Me gusta la gente que se aplaude a sí misma porque demuestra confianza en lo que trae", explica Dani Mateo a la periodista, que responde que no solo aplaude por eso: "No solo me aplaudo a mí misma, me aplaudo porque estoy feliz de estar con vosotros".

Además, Isabel Forner protagoniza un cómico momento al no entrarle el vídeo que quería. "Parece que tenemos problemas", destaca la periodista deportiva, que pide a sus compañeros que echen para adelante el guion: "Es que quieren empezar con lo mejor". Mientras la joven permanece esperando a las imágenes, Dani Mateo le pide que le mire: "Mírame, te hablo de corazón", le dice mientras le da un consejo.