¿Imaginas que sentirías si al salir a dar tu paseo mañanero o a practicar algo de deporte por el monte y te encuentras con un animal salvaje? Eso es lo que le ha ocurrido a un hombre en Utah, Estados Unidos, que se ha topado con un puma en su recorrido. Tras llevarse el susto inicial, el hombre decide que, por lo que pueda pasar, lo mejor dejar por constancia su extraño encuentro con el animal.

Así, mientras va andando por el camino en dirección contraria al animal, alejándose de él, el hombre no duda en grabar la escena. Además de marcharse, decide conversar con él y tranquilizarle con sus palabras. "Me estoy yendo, te prometo que no te voy a molestar", repite constantemente el hombre, visiblemente exaltado, mientras que el puma pega varios acelerones. Aunque no conocemos el final del vídeo, Dani Mateo asegura que ni el puma ni el deportista han sufrido ningún daño.

Un gigantesco caimán de tres metros persigue a un pescador

Un hombre se encontraba disfrutando de un día de pesca cuando del agua emergió un caimán que comenzó a perseguirle. Puedes ver la angustiosa escena en este vídeo.