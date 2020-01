Antena 3 cumple 30 años, toda una vida haciendo historia en la televisión que deja sintonías inolvidables que siempre estarán en la memoria de todos nosotros.

Zapeando quiere rendir homenaje a los míticos temas que durante décadas nos han acompañado desde la cadena y hace un repaso que te hará viajar en el tiempo, como muestra el vídeo.

¡Sorpresa, sorpresa!

El programa que presentó Isabel Gemio y también Concha Velasco arranca el repaso. La cabecera de ¡Sorpresa, sorpresa! empezaba así:

Acompáñame, te sorprenderás,

Una noche con tantas sorpresas que no olvidarás jamás...

Farmacia de guardia

Durante cinco temporadas, Farmacia de guardia atrapó a los espectadores con sus tramas y dejó para todos en la memoria su sintonía, ¿quién no la recuerda?

Salvado por la campana

La serie estadounidense que se adentraba en la vida de varios adolescentes marcó a buena parte de una generación y sus capítulos empezaban así:

When I wake up in the morning,

And the 'larm gives out a warning,

I don't think I'll ever make it on time,

By the time I grab my books...

Compañeros

Desde 1998 hasta 2002 Compañeros supo captar la atención del público contando las tramas de los alumnos y profesores del Colegio Azcona. Tras su cabecera, la acción empezaba:

No te fallare,

Somos compañeros,

Siempre estaré aquí

Si me necesitas, no te fallaré,

Somos compañeros,

Compañeros del trabajo, de la vida y del amor, compañeros de las dudas que tenga tu corazón...

Aquí no hay quien viva

La serie Aquí no hay quien viva supuso una auténtica revolución en el mundo de la televisión. La comunidad de Desengaño 21 se convirtió en todo un éxito tirando del humor el carisma y, a veces, la mala leche de sus vecinos. Así arrancaba su cabecera:

Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no,

Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí.

Solo buscaba algo de paz. Me despierto cada día en medio de un huracán...