Mónica Cruz: "No bailé en el arranque de Top Dance porque no estoy en activo"

EXPLICA LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO BAILÓ

Uno de los miembros del jurado de Top Dance, Mónica Cruz, visita Zapeando para hablar del nuevo programa de Antena 3. La bailarina llega para comentar cómo fue la primera gala y por qué no bailó en la presentación del programa. Cruz explica que no lo hizo por el respeto que le tiene a la danza ya que no está en activo.