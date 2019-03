Miki Nadal: "Madre mía, Harry Potter, además de ser un grande de la magia se sale bailando 'breakdance' "

QUIQUE PEINADO ENSEÑA QUÉ HACER Y QUÉ NO PARA BAILAR PERFECTAMENTE

'Zapeando' quiere que los espectadores sigan aprendiendo en verano y Quique Peinado trae los mejores consejos para bailar y petarlo este verano: "Es importante no descuidar la espalda por mucho que estés metido en el ritmo". También tiene ideas por si te casas: "entra en el restaurante andando normal, si no podría ser doloroso para alguien". Y por último, lo más importante: "no te fíes de las apariencias de la gente, podrían bailar mucho mejor que tú".