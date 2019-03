LA ZAPEADORA VA MÁS ALLÁ Y PROPONE A MIKI NADAL HACER UN ALFRED-AMAIA

Cristina Pedroche ha liado a Anna Simon y al equipo de Tu Cara Me Suena para hacer 'Lo malo' de Aitana War en la segunda semifinal del programa. La zapeadora de Vallecas asume que es "una inconsciente" y se compadece de Aitana: "Pobre, cuando me vea a mí imitándola a ella lo mismo se quita el flequillo para que no la reconozcan por la calle".