Dani Mateo destaca en Zapeando la creación del "modo borracho al teléfono móvil para no enviar mensajes de los que te puedes arrepentir": "Tras el modo avión y el modo no molestar, llega el modo no perder la dignidad una noche mala".

El presentador explica cómo es ese sencillo método en este vídeo en el que además inicia una "ronda de anécdotas patéticas y cagadas gordas" que han hecho los zapeadores. La primera en responder es Lorena Castell quien confiesa que ha "enviado muchos mensajes que no debía y que por la mañana" se ha "arrepentido". Puedes descubrir en el vídeo principal de la noticia su confesión completa y la del resto de zapeadores.

Lorena Castell aparece bajo los efectos de la anestesia

Nada más arrancar Zapeando todas las miradas están puestas en Lorena Castell, quien aparece en plató bajo los efectos de la anestesia tras ir al dentista. Puedes ver cómo le ha quedado el labio hacia arriba en este vídeo.