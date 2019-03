La reivindicación de Pedroche tras parar el marcador de Zapeando por el 8M: "El programa sí se hizo y nos disteis voz"

EL CONTADOR DE PROGRAMAS TRAS EL 8M

Frank Blanco destaca en Zapeando que el contador del programa en la huelga feminista del 8M se paró y el siguiente se mantiene como el número 1070, en vez del 1071, que sería el que corresponde. Sin embargo, Pedroche ha asegurado que no le parece bien que no contabilice el programa del 8 de marzo: "A pesar de nuestra ausencia estuvimos muy presentes precisamente porque no estuvimos".