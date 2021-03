Un joven con autismo ha cautivado a miles de usuarios en la red social de búsqueda de empleo Linkedin al publicar una carta en la que solicitaba trabajo bajo el título 'arriésgate por mí'.

En la misiva, Ryan Lowry explica que tiene 19 años y autismo: "Le prometo que si me contrata y me enseña estará contento de hacerlo. Se lo demostraré cada día, haré lo que me diga y trabajaré muy muy duro", apunta el joven. Puedes ver la emotiva carta en el vídeo principal de esta noticia.