Isabel Forner visita el plató de Zapeando para hablar de vuelos acrobáticos y carreras aéreas, una modalidad deportiva extrema en la que los pilotos consiguen hacer todo tipo de piruetas y volteretas por el aire a 400 kilómetros por hora. Tanto es así que los pilotos de las distintas categorías someten sus cuerpos a fuerzas de gravedad muy altas.

Para saber más sobre ello, los zapeadores conectan en directo a través de una videollamada con Juan Velarde, piloto de Air Race. "Empecé a volar con 15 años y veía vídeos de vuelos acrobáticos", afirma Velarde, que destaca que siempre le llamó la atención "llevar al límite al avión". Un deporte de riesgo que no pudo probar hasta que empezó a trabajar en Iberia: "Con un sueldo, porque esta no es un deporte barato, empecé a hacer vuelo acrobático, ahí me enganché porque fue amor a primera vista".

La accidentada entrada en plató de Isabel Forner

"Se me ha dormido la pierna justo antes de entrar", confiesa Isabel Forner mientras intenta llegar a su silla en el plató. Además, Cristina Pedroche también ha sufrido otro pequeño percance a la vez. Puedes verlo en este vídeo.