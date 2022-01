Pilar Rubio ha aclarado su melena, que hasta ahora había llevado oscuro. La presentadora se ha hecho un aclarado progresivo hacia las puntas que no ha gustado nada a Josie. "Decimos progresivo por no decir trifásico. No es rubio, son unas mechas que no aportan nada al panorama actual de la peluquería. Esto es de 1990. El 'californiqueison' lleva muchos años y no aporta nada", ha criticado.

En la misma línea, el estilista ha afirmado que es un trabajo que "no está bien hecho". "No veo la necesidad de esto. Luego te imitan menores y vamos a ver por las calles unos temas que van a ser muy difíciles", ha expresado, a lo que ha añadido: "De frente es guapísima, pero se da la vuelta y te tienes que tapar los ojos".