Jesús Vidal ha explicado por qué el gato Víktor se ha convertido en un fenómeno social en Rusia. Y es que su dueño intentó meterlo en el avión, pero le dijeron que excedía el peso permitido para las mascotas. En ese momento, al hombre se le ocurrió la idea de pasar por el control a un gato que pesaba menos y "luego se las arregló para colarlo", ha contado el actor.

Así, el dueño dio el cambiazo. En las redes sociales se ha hecho muy famoso el gato Víktor. Sin embargo, por presumir el dueño de su victoria, la compañía aérea se enteró y le quitaron la tarjeta de fidelidad.

El gato llegó hasta el Kremlin

A pesar de esto, el gato se hizo tan famoso que hubo campaña de apoyo, publicidad y el gato llegó hasta el Kremlin porque un diputado propuso un proyecto de ley para cambiar las leyes sobre mascotas en los aviones y tuvo que responden un portavoz del Kremlin.

"Cualquier día no me dejan subir a mí", ha bromeado Dani Mateo tras enterarse de la historia del gato Víktor, algo a lo que Cristina Pedroche le ha respondido: "Que no estás tan gordo, es que tú mismo estás con el látigo dándote".