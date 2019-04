Irene Junquera: "Rajoy, pasito a pasito, mira las muñecas de Famosa que sólo tardaron un año en llegar al portal de Belén"

RAJOY DA OTRO PASITO ADELANTE

Mariano Rajoy ha dado otro pasito adelante para que pueda haber Gobierno, pero tras las noticias anunciando que el presidente en funciones se va de puente, Jorge Ponce no sabe cuándo podrán llegar a un acuerdo: "Me han dicho que ahora las hipotecas se van a pedir no en años, sino en 'Rajoys'".