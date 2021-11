Los consejos del doctor Manoj Mittal desde la India han dado la vuelta al mundo. El médico asegura que comer caca de vaca previene de enfermedades y ayuda durante el parto a las mujeres para evitar una cesárea. En vídeos que comparte en sus redes sociales, además afirma que comer estiércol de este animal purifica tu cuerpo por dentro.

Pero las recomendaciones de este médico no se quedan aquí. No solo lo cuenta, sino que además se la come mientras lo explica en un vídeo. Según él, toda su familia lleva años masticando excrementos a diario y se encuentran muy bien de salud, "pero del aliento no dicen nada", ha bromeado Dani Mateo. También Lorena Castell ha comentado: "Cosas peores nos hemos comido".

