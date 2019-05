El sello de 'Eurobajón' de Carolina Iglesias, para Australia: "Es una especie de hada flotante a la que han ensartado en un pincho moruno flexible"

Carolina Iglesias ha señalado que a Australia se la invitó en 2015 y, "desde entonces, ya se autoinvita y nadie ha sido capaz de decirle que europeo no es". Tras ver la actuación de Kate Miller-Heidke, la representante de Australia, Iglesias ha dicho que, a pesar de ser una de las favoritas, para ella "es una especie de hada flotante a la que han ensartado en un pincho moruno flexible".

"Esperemos que esta ópera pop no guste porque actúa justo delante de nosotros y nos puede eclipsar", ha afirmado Iglesias que, además, ha recordado que Australia es una de las favoritas de este año.

"A mí esto no me gusta nada y es injusto porque Australia debería participar en 'Oceaníavisión'", ha señalado Anna Simon, a lo que Carolina Iglesias ha dicho estar "totalmente de acuerdo". "A mí la australiana no me ha gustado e igual es verdad que lo hago un poco para perjudicarla y que le vaya a Miki bien después así que le doy mi sello de 'Eurobajón", ha manifestado Iglsias.